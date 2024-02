Sassuolo, quando rientra Toljan: inamovibile per Dionisi, Bigica lo vuole col Napoli

In casa Sassuolo è già partita la rivoluzione. Alessio Dionisi non è più l'allenatore della prima squadra neroverde e al suo posto, nonostante diversi colloqui effettuati in questi giorni dall'ad Giovanni Carnevali (Ballardini e Gattuso su tutti), è stato promosso dalla Primavera Emiliano Bigica. Il neo-allenatore è chiamato ad una svolta immediata e per farlo potrà contare su due giocatori fondamentali come Domenico Berardi, pronto per il rientro, ma anche e soprattutto su Jeremie Toljan.



Il terzino tedesco si era fermato lo scorso 10 gennaio con la società emiliana che aveva confermato la lesione muscolare. "Gli esami strumentali effettuati a Jeremy Toljan hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".



Dionisi prima dell'Empoli aveva ribadito che non era ancora pronto al rientro ma, a sorpresa, il laterale era stato convocato contro l’Empoli, restanto però in panchina perché non ancora pronto per giocare. Il rientro però è davvero prossimo e già contro il Napoli, nel recupero della 21esima giornata, o al massimo nella sfida successiva contro il Verona valida per la 27esima giornata di Serie A , lo rivedremo a disposizione di Bigica.