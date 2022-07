Saper acquistare è importante, saper vendere lo è altrettanto e il Sassuolo si è dimostrato negli anni in grado di agire sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. La cessione di Gianluca Scamacca al West Ham per più di quaranta milioni includendo i bonus, è solo l'ultima di una serie di operazioni che hanno permesso al club emiliano di ricavare molte risorse in questi anni. Nel passato, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Stefano Sensi e molti altri, vediamo quali sono state le plusvalenze più redditizie nella storia del Sassuolo.



NELLA GALLERY, LA TOP 10 PLUSVALENZE DEL SASSUOLO