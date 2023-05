Kaan Ahyan verrà riscattato dal Galatasaray. Il difensore, ceduto dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a gennaio, ha giocato solamente 5 gare (4 in Super Lig ed una in Coppa di Turchia), ma la società con sede a Galata verserà 2,8 milioni di euro nelle casse neroverdi oltre ai 500mila euro già pagati. Questo perché le condizioni del riscatto sono state soddisfatte, dato che erano legate alle presenze oppure alla partecipazione, playoff compresi, a qualsiasi coppa europea. A riportarlo è SassuoloNews.net.