Sassuolo, Racic: 'Con Ballardini c'è stato un cambiamento'

56 minuti fa



Uros Racic, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese in programma per le 15 al Mapei Stadium. Queste le sue dichiarazioni:



“Sono state due settimane intense, di allenamenti e duro lavoro per migliorare il gioco. Con mister Ballardini c’è un buon rapporto, ci dà forza per non mollare. C’è stato un cambiamento nelle ultime partite”.