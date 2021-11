Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, obiettivo di mercato dell’Inter, parla a margine di un evento al Liceo scientifico e sportivo Tassoni: “Il mister ci sta dando tanto. Stiamo crescendo, chiaramente ci vorrà tempo come in ogni nuovo percorso C'è un ottimo rapporto, che stiamo rafforzando tanto, questo ci porterà ad avere più continuità nei risultati. Sono cresciuto nel Sassuolo, tutto è partito da qui ed è una scelta fatta col cuore: per me questo club, prima di tutto, è una famiglia. Sono felice di essere qui, sono concentrato e sereno per fare le cose nel migliore dei modi".