Giacomo Raspadori ha parlato così a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia tra Juve e Sassuolo: "Scenderemo in campo determinati e convinti - ha detto a SportMediaset - E' una gara complicata ma non vogliamo fermarci ora. Siamo carichi e abbiamo voglia di andare avanti. Quando giochiamo con la testa possiamo mettere in difficoltà chiunque".