La doppietta di Giacomo Raspadori è stata decisiva per il pareggio del Sassuolo contro lo Spezia. Nel post partita il classe 2000 ha commentato così la prestazione: "Siamo partiti un po' sottotono, ma abbiamo fatto una grande rimonta; peccato per il pareggio, ma lo spirito era quello giusto - ha detto il classe 2000 a Dazn - Quando affrontiamo le piccole che si difendono andiamo in difficoltà. Aver segnato da subentrato? Quando si ha poco tempo si prova a dare di più, sono contento di aver ritrovato il gol".