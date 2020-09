Alla sessione tecnico tattica di ieri pomeriggio di mister De Zerbi non ha partecipato ancora capitan Francesco Magnanelli. Il centrocampista del Sassuolo è stato operato alcune settimane fa a Milano e negli ultimi giorni ha iniziato il lavoro di recupero. Problemi all'ernia per il giocatore, pronto a tornare in campo a ottobre dopo la sosta nazionali.

Lo stesso calciatore si era espresso in questi termini a sassuolonews.net:



“Mi aspetto di star bene. Parlando con il mister e la società, ho sempre detto che quando non mi sentirò competitivo sarò il primo ad alzare la mano. Mi sento competitivo, posso giocarmela con tutti, ma se sto bene fisicamente e se riesco a mettermi a posto, e l'intervento è stato per questo, me la gioco con tutti"