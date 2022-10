Rogerio, difensore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Modena: "Forse nessuno si aspettava questo mio inizio di stagione, ma ho lavorato, in ritiro mi sono impegnato tanto, mi sono messo a disposizione del mister, penso che lui mi abbia dato fiducia per questo. Spero di continuare così. Il mister mi ha chiesto tanta attenzione in fase difensiva perché lo scorso anno abbiamo preso parecchi gol evitabili, però non ha tolto nulla dal punto di vista offensivo, chiede le stesse cose, sta a noi capire che sono importanti entrambe le fasi, siamo molto più compatti e questo ci aiuta a fare risultato".