Sassuolo-Roma 4-2 (primo tempo 3-0)





Marcatori: 7' p.t. Caputo (S), 16' p.t. Caputo (S), 26' p.t. Djuricic (S), 10' s.t. Dzeko (S), 27' s.t. Veretout (R, rig.), 28' s.t. Boga (S)



Assist: 7' p.t. Djuricic (S), 16' p.t. Toljan (S), 26' p.t. Berardi (S), 10' s.t. Pellegrini (R), 28' s.t. Kyriakopoulos (S)



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (41' s.t. Magnani), Djuricic, Boga (36' s.t. Magnanelli); Caputo (30' s.t. Defrel). All. De Zerbi.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon ( 1' s.t. Bruno Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout (35' s.t. Villar); Under (20' s.t. Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.



Arbitro: Sig. Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 24' p.t. Cristante (R), 29' p.t. Santon (R), 33' p.t. Obiang (S), 43' p.t. Pellegrini (R), 16' s.t. Kluivert (R), 19' s.t. Spinazzola (R), 23' s.t. Pellegrini (R), 38' s.t. Mancini (R)



Espulsi: 23' s.t. Pellegrini (R)