Dopo la brutta sconfitta nel derby della Capitale, la Roma ritrova il campionato e sfida il Sassuolo in trasferta a Reggio Emilia. La squadra di Mourinho, sesta a 25 punti, dovrebbe schierare davanti il tandem formato da Abraham e Belotti, supportati da Zaniolo. I neroverdi di Dionisi, tredicesimi in classifica (a quota 15), in campo invece con il tridente formato da Traoré, Pinamonti e Laurienté. Calcio d'inizio al Mapei Stadium mercoledì alle 18:30 (diretta e streaming su Dazn). Di seguito le probabili formazioni:



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Traoré, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo; Belotti, Abraham. All. Mourinho