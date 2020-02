Sassuolo-Roma è la partita che conclude il sabato della 22esima giornata di Serie A. I neroverdi di De Zerbi inseguono il terzo risultato utile consecutivo per allontanarsi dalla zona rossa, mentre la squadra di Fonseca vuole tornare a fare bottino pieno dopo il pari con rimpianti nel derby.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Roma è l’unica contro cui il Sassuolo non ha mai vinto: cinque pareggi e otto sconfitte per i neroverdi. Tra le formazioni affrontate più di una volta in casa in Serie A, la Roma è sia quella contro cui il Sassuolo ha perso in percentuale di più (83% - 5/6) sia quella contro cui ha segnato meno (una sola rete).

Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 10 partite al Mapei Stadium in campionato (21 reti nel periodo). In caso di gol in questo match i neroverdi eguaglieranno la loro striscia più lunga di partite interne con gol in Serie A (11 nel gennaio 2016) – è già record in un singolo campionato.



La Roma ha vinto sei delle ultime nove trasferte di Serie A (2N, 1P), tante quante nelle precedenti 20 (8N, 6P). Il Sassuolo vanta il 4° miglior attacco casalingo di questa Serie A grazie a 21 reti, solo Lazio (30), Atalanta (29) e Juventus (24) hanno fatto meglio. Dall’altra parte, però, la Roma ha la miglior difesa in trasferta (solo 7 gol subiti).

La Roma è stata in svantaggio 22 minuti in trasferta in questo campionato (tutti nel match contro il Parma a novembre), solo l’Inter ha fatto meglio fuori casa (sotto nel punteggio per 16’). Da una parte la Roma è la seconda squadra che ha segnato di più da calcio piazzato (15 reti), meno solo della Lazio (16) – dall’altra il Sassuolo è quella che ha realizzato meno gol da calcio da fermo (due).



L’ultima marcatura multipla di Domenico Berardi in Serie A risale alla sfida d’andata contro la Roma. L’attaccante del Sassuolo è a un solo gol dal raggiungere la doppia cifra di marcature per la terza volta in una singola stagione di Serie A (dopo il 2014/15 e il 2013/14).

Con la prossima rete Edin Dzeko diventerà il 7° giocatore ad aver segnato almeno 100 gol nella storia della Roma in tutte le competizioni (99 sin qui). In più, l’attaccante bosniaco non trova il gol in tre presenze consecutive di Serie A da ottobre 2017.

La miglior stagione in termini realizzativi di Lorenzo Pellegrini in Serie A risale al 2016/17: sei gol con il Sassuolo. Il centrocampista della Roma ha fornito sette assist in 15 partite di questo campionato, l’ultimo giocatore italiano a servire più passaggi vincenti dopo altrettante gare in una singola Serie A è stato Antonio Cassano con il Milan nel 2011/12 (nove).





