Giorno di presentazione in casa Sassuolo per il difensore classe '99 Marco Sala, arrivato dall'Inter nell'ambito dell'operazione Sensi: “Sono contentissimo e non vedo l'ora di iniziare. Per un giovane italiano, il Sassuolo è una delle realtà più belle. Tanti giovani sono passati qui in questi anni e la società ha fatto le loro fortune. Per me è stata una scelta facile e immediata”.