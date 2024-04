Sassuolo, sconfitta pesante: scatta la contestazione al Mapei

9 minuti fa



Una sconfitta pesante, resa ancor più un macigno per la formazione neroverde visto che si trattava di uno scontro diretto. Il Sassuolo cade rovinosamente in casa contro il Lecce, perde 3-0 e a fine partita al Mapei Stadium scatta la contestazione. Al termine della sfida contro i salentini, valida per la 33esima giornata di Serie A, i calciatori del club emiliano sono stati chiamati a rapporto dai tifosi. C'è stato un confronto tra le parti, della durata di un paio di minuti, durante i quali i sostenitori neroverdi hanno chiesto maggiore impegno nella corsa verso la salvezza. Sono stati registrati anche alcuni cori all’indirizzo non solo della squadra, ma anche della società.