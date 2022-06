L’ultima è stata la stagione della consacrazione per, regista e uomo di qualità nella mediana del. A 24 anni però quella del francese è forse l’annata delin un club dalle ambizioni maggiori rispetto agli emiliani. E lo stesso Lopez ci sta pensando: “A Sassuolo sto molto bene ma mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare”, ha rivelato a Le Provence, quotidiano marsigliese.- Lopez era stato cercato dama non sono da escludere ora anche piste estere. Ai suoi concittadini, il centrocampista neroverde ha anche affermato che gli sarebbe piaciuto giocare in questodi. “Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà,. Non so se sia il momento giusto, vedremo”, ha aggiunto. Parole dunque che spaventanoche già deve fronteggiare le tante richieste per i suoi gioiellini, da, passando per- Proprio sul bomber azzurro, è intervenuto Maxime. “Ho sentito che su di lui c’è il. Loro non mi fanno sognare, gli ho sconsigliato di andarci, da buon marsigliese… ” scherza il centrocampista che poi si fa serio. “Per un giocatore come lui sarebbe un sogno dividere l’attacco con. Credo ci stia pensando su, ma a gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia. Andare a Parigi però sarebbe un sogno per lui, come per tutti”.