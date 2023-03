Sassuolo-Spezia (venerdì 17 marzo alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Dionisi può contare su tutta la rosa al completo. Semplici deve fare a meno degli indisponibili Bastoni, Holm e Reca.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Bajrami; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.



SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Nzola. All. Semplici.