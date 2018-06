Interpellato da RMC Sport, il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha parlato così della scelta di affidare la panchina per la prossima stagione a Roberto De Zerbi: "Con un giovane come lui speriamo di ripetere la storia vincente che abbiamo vissuto con Eusebio di Francesco. Proprietà straniere? Credo che i proprietari cinesi non possano avere lo stesso attaccamento che hanno avuto grandi uomini di sport come Moratti, Berlusconi o Viola".