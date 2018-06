Inserimento del Sassuolo per Enrico Brignola, esterno offensivo classe '99 messosi in mostra nella complicata stagione del Benevento. Seguito da tempo dal Parma, secondo Sportitalia il giocatore è ora nel mirino del Sassuolo. Decisivo in tal senso, l'ormai definito approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Mapei Stadium.