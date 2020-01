Quest'oggi seduta pomeridiana al Mapei Football Center per il Sassuolo: palestra e lavoro metabolico per i calciatori impiegati contro la Sampdoria, per il resto del gruppo attivazione, quadrati, conclusioni in porta, partitella su campo ridotto e lavoro metabolico. A parte Vlad Chiriches, Alfred Duncan, Marlon e Junior Traorè, fermo Alessandro Tripaldelli. Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio a PORTE CHIUSE.