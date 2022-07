Brutta tegola per il Sassuolo proprio alle porte della nuova stagione, con la squadra di Alessio Dionisi che si appresta ad iniziare la preparazione nel ritiro di Vipiteno. Il club emiliano ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, che il trequartista Hamed Traoré ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Un infortunio piuttosto serio che ha richiesto un intervento chirurgico e che, in attesa di nuove comunicazioni, comporterà un periodo di stop che può privare il Sassuolo del suo calciatore anche per un paio di mesi.



IL SONDAGGIO DEL MILAN - "Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni", recita la nota della società neroverde. Un problema non di poco conto per Dionisi, che perde subito una pedina molto importante del suo scacchiere, anche nel bel mezzo di un mercato che potrebbe privarlo di Gianluca Scamacca, sempre nel mirino del Paris Saint-Germain. E a proposito di mercato, l'infortunio subito potrebbe cambiare anche gli scenari attorno al trequartista ivoriano, nel mirino di alcuni club stranieri ma anche del Milan. Nel mese scorso, Maldini e Massara avevano incontrato i nuovi agenti di Traoré ad Ibiza per sondare il terreno, ricevendo la comunicazione che per il Sassuolo il ragazzo aveva una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro.