Come riferisce TvParma, il Parma lavora per la prossima stagione. Probabilmente si punterà ancora sui giovani, anche se mister Pecchia avrebbe chiesto alcuni rinforzi d'esperienza per una squadra che perderà probabilmente Franco Vazquez e almeno un altro giocatore di rilievo. Che potrebbe essere Adrian Bernabé: lo spagnolo ha ricevuto una proposta dal Sassuolo, per ora respinta, ma l'impressione è che per il catalano sarà un'estate calda. Ha richieste anche Adrian Benedyczak, che piace soprattutto all'estero (in particolare in Germania), mentre la dirigenza farà delle riflessioni su Dennis Man e Valentin Mihaila, non ancora certi di restare a Parma.