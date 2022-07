L'ultimo volto nuovo in casa Sassuolo è quello di Kristian Thorstvedt, preso dal Genk per 10 milioni di euro. Il centrocampista norvegese ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "Sono un centrocampista mancino e veloce, che guardare la porta. So che devo migliorare nella fase difensiva".



CALCIO NORVEGESE - "Forse è cresciuto perché gli scout delle squadre si sono spinti oltre, o magari siamo stati noi a migliorare e attirare più attenzione. Anche in passato, però, ci sono stati tanti giocatori bravi: "Mio papà, Solskjaer, Flo... In Italia conoscete Thorsby che è mlto forte, come anche Bohinen col quale ho giocato da piccoli e Botheim che era mio compagno nel college. Forse arriverà anche Strand Larsen".



MODELLI - "Il primo è Frank Lampard. Mi piace molto anche Thomas Mullar perché sono un centrocampista che ama segnare, penso sia una delle mie caratteristiche migliori. Cosa mi chiede Dionisi? Aggredire il pallone, giocare veloce e semplice. Il mio sogno è arrivare in Premier League e vincere un grande torneo con la Norvegia".