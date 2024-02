Sassuolo-Torino, la MOVIOLA: manca il secondo giallo a Lovato

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Sassuolo-Torino, gara che chiude il sabato della 24esima giornata di Serie A:



SASSUOLO – TORINO Sabato 10/02 h.20.45



ORSATO

PASSERI – COSTANZO

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: CHIFFI



76' - Ripartenza del Sassuolo che Lovato prova a fermare facendo fallo su Pinamonti. Orsato lascia proseguire ma poi non ammonisce il difensore granata, già caricato di un giallo in precedenza. Ci stava l'espulsione.