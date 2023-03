Sassuolo-Torino (lunedì 3 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Dionisi può contare sull'intera rosa a disposizione. Dall'altra parte Juric deve fare a meno degli infortunati Aina, Ilic, Lazaro, Miranchuk, Vieira e Zima.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric.