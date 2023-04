Dopo le gare del weekend e la sfida del pomeriggio tra Empoli e Lecce, si chiude questa seracon il posticipo del Monday Nightal Mapei Stadium di Reggio Emilia ildi Alessioaffronta ildi Ivan, rispettivamente dodicesima e undicesima, già ampiamente salve ma con velleità di parte sinistra della classifica. I neroverdi sono reduci da un periodo straordinario con quattro vittorie di fila, i granata ne hanno vinte due nelle ultime tre. Sfida nella sfida, quella tra Armand Laurienté e Tony Sanabria, 7 gol a testa fin qui, oltre a quella tra due tecnici il cui gioco è ormai un marchio riconoscibile e apprezzato.Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di Serie A disputate contro il Torino (7N, 8P), tra cui la gara di andata: il club neroverde non è mai riuscito a battere due volte consecutive quello granata nel massimo torneo. Ben sei delle nove partite di Serie A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in parità: una sola vittoria interna e due successi granata nelle altre tre, tra cui quella nell’ultimo incrocio al Mapei Stadium datato 17 settembre 2021 (0-1 con gol di Marko Pjaca). Il Sassuolo è reduce da quattro vittorie consecutive e insegue un record: mai nella sua storia in Serie A la formazione neroverde è riuscita ad ottenere cinque successi di fila in un singolo campionato (due volte in generale è arrivata a cinque, ma a cavallo di due campionati differenti). Calcolando i punti delle 12 giornate disputate da inizio 2023, solo tre formazioni (Napoli, Juventus e Lazio) hanno ottenuto più punti del Sassuolo (20) in Serie A – in questo anno solare, con 20 reti la formazione neroverde ha anche il quarto miglior attacco del torneo, dietro a Napoli, Atalanta e Juventus. Il Torino ha vinto nell’ultima gara giocata fuori casa contro il Lecce e non ottiene almeno due successi di fila in trasferta in Serie A dal periodo tra il maggio e l’agosto scorso (quattro in quel caso). Il Torino è la formazione che ha subito più reti in percentuale nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato (48%, 16 su 33), inclusa quella di Agustín Álvarez, autore del gol vittoria del Sassuolo nel recupero nel match d’andata. Due degli ultimi tre gol in campionato del Sassuolo sono arrivati su calcio di rigore – solo l’Atalanta (otto) ha ricevuto più rigori a favore dei neroverdi (sette) nella Serie A in corso; il Torino ha invece calciato solo due tiri dagli 11 metri in questo campionato, l’unico in trasferta risale a novembre (trasformazione di Lukic vs Bologna). Domenico Berardi – autore di cinque gol in carriera in Serie A contro il Torino – è uno dei due giocatori che nel 2023 vantano almeno cinque gol e almeno cinque assist nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli.Armand Laurienté è uno dei quattro giocatori, con Kvaratskhelia, Dybala e Leão, a vantare almeno sei gol e almeno sei assist in questa Serie A. In più, da inizio 2023 il classe ‘98 ha creato ben 11 occasioni da gol per i compagni in seguito a movimenti palla al piede: in questo anno solare nei maggiori cinque tornei europei hanno fatto meglio solo Vinícius Jr (14), Messi (14) e Odegaard (12). Antonio Sanabria – che ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo nel marzo 2014 – ha segnato nelle ultime due trasferte di Serie A e non è mai arrivato in carriera a tre di fila fuori casa nella competizione; con quattro reti fuori casa nel 2023 è il secondo miglior marcatore del torneo da inizio anno in trasferta (meglio di lui solo Osimhen, con otto).Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.