Prosegue al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della sfida di domenica contro il Parma: squadra impegnata nel lavoro in palestra, quindi esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Junior Traorè e Alessandro Tripaldelli. Domani mattina si terrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 13.30 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.