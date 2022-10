Dopo aver smaltito la frattura del metatarso Junior Traoré è tornato a disposizione di Dionisi, nella gara con l'Atalanta ha fatto il suo debutto stagionale entrando a gara in corso e ora sta lavorando per ritrovare i novanta minuti nelle gambe. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena, il centrocampista del Sassuolo ha parlato anche del suo futuro: "Un eventuale salto in una big dipende solo da me, al momento sono concentrato solo sul Sassuolo e sono contento di essere qui".



ALL'ESTERO - "Se dovesse arrivare una chiamata dall'estero non mi dispiacerebbe, i campionato più adatti alle mie caratteristiche sarebbero la Bundesliga o la Premier".