Al suo quinto anno tra i professionisti,sta vivendo quella che è senza ombra di dubbio, nato inma naturalizzato ivoriano, quest’anno ha segnato 8 reti e fornito 2 assist incon la maglia del, che ne ha assunto la totale proprietà del cartellino dal, squadra con cui ha vinto una. Ciò significa che potrà decidere se farlo crescere ulteriormente o ricavarne una già ricca plusvalenza, data l’attenzione mostrata nei suoi confronti da un elevato numero di top club europei.– Pochi giorni fa, fratello nonché agente di Jeremie, aveva parlato di contatti frequenti con, ds delche proprio dall’ivoriano voleva far ripartire gli azzurri. La finestra di mercato invernale si è tuttavia chiusa con la trattativa lasciata incompiuta, ma i partenopei sono decisi a riprovare l’assalto in estate. La concorrenza però, questa volta sarà ancora più agguerrita: sul numero 7 neroverde hanno posato gli occhi ancheSì, anche i Blues che, vedendolo fare faville in Italia, non hanno ancora smesso di mangiarsi le mani.– Tra i motivi per cui Boga viene accostato alle regine del calcio europeo c’è indubbiamente la sua personalità: 3 delle 8 reti messe a segno quest’anno sono giunte contro. Dimostrazione del fatto che, trovarsi di fronte ad una grande squadra, non frena il suo “killer instinct”.non può fare più a meno del classe ’97: fino ad oggi, l’allenatore degli emiliani lo ha sempre inserito nell’undici titolare del suo Sassuolo in A, ad eccezione di una volta in cui, manco a dirlo, è arrivata la sconfitta. L’allenatore bresciano ha scoperto in lui un’arma letale, una vera scheggia capace di creare superiorità numerica grazie alla propria velocità e ai propri dribbling.