Questa sera Sassuolo-Udinese darà il via alla settima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45 al Mapei Stadium, con la squadra di De Zerbi che arriva lanciatissima dopo il successo per 2-0 ottenuto domenica contro il Napoli al San Paolo. Imbattuti, i neroverdi dovrebbero recuperare Berardi e Caputo, non Djuricic, in quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus. I friulani dovrebbero invece riproporre l'attacco a 3, con Okaka punta centrale ai cui lati agiranno Pussetto e Deulofeu. Solo un successo e cinque ko per Gotti in un inizio di stagione a dir poco complicato, serve una svolta.



PROBABILI FORMAZIONI



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G.Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D.Berardi, J.Traore, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.



Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Becao, Nuytinck, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Lasagna, Deulofeu. ALL.: Gotti.



DOVE VEDERLA IN TV - Sassuolo-Udinese sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1.