Il Sassuolo di Dionisi ospita la sorprendente Udinese di Sottil al Mapei Stadium. I neroverdi, reduci dallo 0-0 dell'ultimo turno contro la Cremonese, si affidano al tridente formato da Laurienté, Pinamonti e Kyriakopoulos. Solito 3-5-2 per i friulani, con Beto e Deulofeu davanti. Calcio d'inizio domenica alle 15 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil