"Il Fenerbahce ha raggiunto una base di accordo col Sassuolo e col calciatore per un trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore è invitato a Istanbul per completare il trasferimento". Con questo comunicato il club turco ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Sassuolo del terzino classe 1999 Mert Muldur. Il giocatore volerà a Istanbul per le visite mediche e le firme sui contratti.