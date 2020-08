, dopo Andrea Petagna anche il Torino ha fatto un comunicato per due contagiati nel club . Ora, che è asintomatico e ha fatto il tampone dopo essere tornato dalle vacanze. Si trova in isolamento e non ha avuto contatti con altri giocatori del Sassuolo.- Questo il comunicato ufficiale diramato dal club in merito alla positività di Boga: "IlCalcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie. Il calciatore,in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti".