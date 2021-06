Alessio #Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo!



Una delle ultime caselle rimaste libere per le panchine della Serie A si è oggi riempita. Ilha infatti annunciato l'arrivo di, protagonista con l'Empoli in Serie B nella passata annata. Ha firmato un contratto della durata biennale.Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi.L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!