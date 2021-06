Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff https://t.co/70GuGOqfmE — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 15, 2021

Alessionon è più l'allenatore dell'. Ecco il comunicato ufficiale del club toscano: ""Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale". Il Sassuolo lo aspetta, mentre l'Empoli è pronto ad affidarsi ad Andreazzoli.