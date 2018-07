BOATENG Kevin-Prince ('87, centrocampista): acquisito a titolo definitivo dal Eintracht Frankfurt

dopo l'esperienza in Germania all'Eintracht Francoforte. È arrivato l'annuncio ufficiale direttamente dal sito dei nerooverdi: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato:Il calciatore sarà presentato alla stampa domani Venerdì 6 Luglio alle ore 15 presso la Seminar Room della sede Mapei in Via Valle d'Aosta, 46 a Sassuolo.