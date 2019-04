Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci dove ha svolto prevenzione e lavoro di forza in palestra per un gruppo, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle finali ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Claud Adjapong. Fermo Marlon per il quale, a seguito dell'infortunio riportato in occasione di Bologna-Sassuolo, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato l'elongazione del tendine prossimale dei muscoli ischio-crurali della gamba sinistra. Ulteriori accertamenti e valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni.