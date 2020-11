Il Sassuolo ha diramato un bollettino sulle condizioni fisiche degli infortunati:



Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato per Domenico Berardi un risentimento ai flessori di destra, per Francesco Caputo un risentimento agli adduttori di sinistra e per Vlad Chiriches un problema ai flessori di sinistra con altri accertamenti ancora da completare. Ulteriori valutazioni saranno fatte nel corso della settimana.