Penultimo incontro della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 18.30 di sabato 8 aprile al Bentegodi, Verona-Sassuolo non è meno importante per gli obiettivi di entrambe le società. In particolare sono i padroni di casa di Marco Zaffaroni ad essere obbligati alla vittoria dato il terzultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione. Alessio Dionisi e i suoi neroverdi sono invece in serie positiva con 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 e un piazzamento europeo ancora alla portata.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Sassuolo, con calcio d'inizio alle 18.30 di sabato 8 aprile al Bentegodi di Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lasagna; Gaich.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.