Guido Angelozzi, direttore sportivo in scadenza di contratto con il Sassuolo, parla a Il Secolo XIX: "Ritorno allo Spezia? Sono voci, non ci sono dei contatti e se mi accostano a Spezia o Bari la cosa non mi dispiace perché vuol dire che ho lasciato buoni ricordi. Con il patron Volpi mi sono lasciato bene, c'è stima reciproca e ci si sente ancora di tanto in tanto. Al momento sto facendo riflessioni a 360 gradi perché voglio un progetto in cui possa lavorare come voglio io e dove possa esprimere le mie idee, ma con lo Spezia, dove tornerei volentieri, non c'è ancora nessun contatto".