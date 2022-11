Lo comunica stamani La Gazzetta dello Sport, notizia fresca fresca (e prevedibile). Ci piace.. Valutare la possibilità, quantomeno., che si aspettavano ben altro trattamento, visto il precampionato promettente. Una vicenda stranissima in effetti. Solo una partita da titolare in campionato, quella bruttina contro il Verona. Poi manciate di minuti sparse qua e là, contentini più che segni di fiducia da parte dell’allenatore. Pare infatti che Pioli sia rimasto deluso. In realtà forse l’errore è a monte. L’ha battezzato buono solo per un ruolo, almeno nel suo Milan, un ruolo peraltro dove c’è parecchia concorrenza: il trequartista. Ma davvero Adli può giocare solo nella posizione di De Ketelaere e Brahim Diaz? Forse nel Milan, ribadisco. Infatti nel Bordeaux era un po’ un jolly capace di giocare addirittura nei due di centrocampo. Anche mezzala, volendo. Solo che Pioli finora gli ha preferito non solo i due fantasisti, ma anche Pobega e Krunic, per motivazioni diverse. Insomma, sempre con sorpresa di tutti. È per questo che può essere girato in prestito da qualche parte, e magari proprio in Serie A, per vedere come se la cava coi suoi tempi, con uno spazio garantito.(anche ieri sera deludente nel 3 a 0 di Bologna). Kristian è una scommessa che non sta pagando. Una mezzala che toglie minuti alla tecnica di Traorè (ieri sera sacrificato a destra) o a quella di Henrique, contribuendo a trasformare il Sassuolo in una squadra né carne né pesce.dall’altra parte. In questo modo, da gennaio, Thorstvedt diventerebbe un buon cambio, né più né meno. Vi convince l’idea? Per ora su Adli sembra si sia fatta avanti solo la Sampdoria, ma Sassuolo può offrire molto di meglio a Yacine.