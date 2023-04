, quattro vittorie e un pareggio, quello di ieri sera contro il Torino. Contro i granata al Mapei Stadium è stata una gara molto irrazionale in realtà, che ha visto passare in vantaggio il Sassuolo senza grossi meriti, davanti a un Toro che provava a macinare calcio mentre i neroverdi stentavano a imbastire qualcosa di sensato. Di fatti poi il golletto di Pinamonti è stato un episodio che ha sorpreso un po’ tutti. La ripresa invece è stata più dinamica ed emozionante, con sbilanciamenti reciproci. Alla fine Sanabria ce l’ha fatta, sfuggendo al dormiglione Tressoldi che non si è accorto in tempo del cambio di marcatura con Ferrari. Uno a uno. Poi poteva vincere il Torino come poteva vincere il Sassuolo, così ci è scappato il pareggio.Questa breve sintesi serve solo da premessa per il discorso che vorrei fare oggi. Il quadro nel complesso è positivo, ma ho come la sensazione che qualcosa in più si potrebbe fare.Bajrami può dare la scossa coi suoi strappi, in un momento di calo collettivo dà la spinta in ripartenza, inoltre ha un bel piede, tira e crossa bene, tiene preoccupato il terzino avversario… insomma, è un gran bel cambio. Pertanto capisco Dionisi che lo utilizza così nel 4-3-3. Mi sto solo domandando se non sia il caso di provarlo anche in altre salse. Credo che si meriti qualche chance in più da titolare. FInora ne ha giocate solo due su otto dall’inizio, e sempre fuori ruolo e come vice qualcuno., ma non in sostituzione del 4-3-3, piuttosto come alternativa per fasi specifiche della partita,, e perché no può addirittura partire dall’inizio. Non sempre, naturalmente. Ci sarà la volta che serve cambiare Berardi perché ha i crampi, e la volta in cui anziché mettere Thorstvedt per Frattesi o Henrique, si manda in campo Bajrami mezzala. Per vedere di sorprendere anche un pochino l’avversario.. Per giunta il ragazzo forse potrebbe mostrare delle qualità che al momento sta tenendo imbrigliate.Perché non creare anche, e ripeto anche, una turnazione tale da mettere ognuno nelle condizioni migliori?