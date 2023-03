Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Cremonese:



"La crescita del Sassuolo passa da qui, qualche mese fa avremmo perso questa e quella di Lecce. Siamo stati bravi a tenere il 2-2 quando loro hanno spinto, poi abbiamo qualità davanti e Bajrami finalmente l'ha messa dentro, era qualche settimana che gli rompevamo le scatole e sono contento. Altrimenti cosa ti hanno comprato a fare gli ho detto, scherzando".



STAGIONE - "Buona. L'importante era confermarsi perché, comunque una stagione non dico che è facile, puoi essere una sorpresa, ma se non ti confermi... La parte difficile era questa stagione e per ora sta andando bene".



DIONISI - "Abbiamo scherzato col mister che è riuscito a insultarmi quando ero in panchina. Il mister si è arrabbiato con Zortea, ma io stavo ridendo perché gli ha detto: 'C'hai la chiacchiera di Frattesi'. E io gli ho detto: 'Mister, anche qui? (ride, ndr)'. Scherzi a parte e le varie massacrate. Noi ci becchiamo sempre, ma lo dico a tutti perché senza di lui non sarei né qua e nemmeno in Serie A probabilmente, non c'è neanche bisogno di dirglielo".