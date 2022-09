Mister Dionisi si è definito contento per la prestazione, malgrado il risultato stia un po’ stretto. E in parte sono d’accordo.Va detto cheLa principale, quella da strapparsi i capelli ossigenati, è capitata sui piedi di Lopez, evidentemente a disagio a tu per tu col portiere Radu, tanto da sbagliare un rigore in movimento. Dopo il bel gol del regista Brozovic nel derby, poteva replicare con inserimento fotocopia Maxime, ma non è stato così, purtroppo. Tra l‘altro Pinamonti aveva fatto una gran giocata lì, un assist da giocatore vero. E in effetti è stata forse: 45 palloni giocati, 5 tiri, fra colpi di testa che lambivano il palo e tiri rasoterra, 4 occasioni delle 12 complessive. Praticamente è entrato in tutte le azioni d’attacco. L’altra nota positiva è certamente, che non ha avuto problemi di ambientamento allo Zini di Cremona. Anche il francese ha giocato 45 palloni, ed è stato l’unico a toccare quota 2 alla voce dribbling. Del resto se non salta l’uomo lui… Sembra un buon acquisto. Dotato di buona tecnica (splendido il cross d’esterno per Pinamonti a inizio gara), con quel calcio costruito a imitazione di Juninho Pernambucano e simili potrà sorprendere qualche portiere. Sa muoversi anche, cosa altrettanto importante. In un attacco normale, senza un terzino riadattato come Kyriakopoulos, il Sassuolo può diventare un nuovo oggetto di interesse. Anche perché,. Nella gara di ieri abbiamo assistito al solito ‘svirgolone’ a partita di, passato in grigiorosso, mentre il nostro giovanecontinua a trasmettere solidità al reparto difensivo. Bene.Be’, innanzitutto giocavamo contro laLe Tigri di Alvini, per il tipo di gioco che inseguono, concedono tanto, sia in termini di occasioni che di spazi. Ecco perchéMalgrado i 17 tiri, di cui 7 in porta, si avverte una certa fatica a buttarla dentro. Non a caso. Sotto i neroverdi c’è solo la Samp a 2, con Empoli e Monza che oggi potrebbero staccarsi e superare il gruppo di Dionisi. È questo un dato che riflette in parte i movimenti di mercato (col relativo bisogno di assestamento), in parte le assenze di Traorè e (dalla giornata di ieri) Berardi, certo. Ma la speranza è che non sia anche l’indizio di una rotta sbagliata.(non mi aspetto miracoli…)