In settimana abbiamo letto. Prima il Sassuolo trova unper eliminare il diritto di recompra su, poi questache, ieri,. Tentar non nuoce. Mi chiedo però se la contraddizione non sia solo nella mia testa. Il mercato è pazzo, e lo è ancor di più in questa fase di ripresa post apocalittica.Sull’esterno ivoriano ci sono. Suonano come un sigillo definitivo. Ma su Boga c’è anche e ancora, cheNeanche un trentello. Sono spiccioli se consideriamo il talento cristallino del giocatore. Inoltre dalle dichiarazioni recenti di Giuntoli intervistato da sky, si evince. Se Insigne a sinistra non si tocca, non resterebbe che dirottare il dribblomane sulla fascia opposta. Tanto se uno sa dribblare non importa, no? Un’idea malsana che si ritorcerebbe contro lo stesso Boga.. Al di là degli avvicendamenti in panchina (Pioli-Montella-Iachini), la posizione in classifica di questo biennio deve riflettere in qualche modo il valore della rosa. Qualcosa non funziona.È una domanda abbastanza leggera, ma forse sotto sotto non più di tanto. Oggi, io credo,Ecco perché la Viola cerca De Zerbi, perché vuole iniziare a progettare seriamente, vuol darsi la coerenza che non ha. Quindi, non certo l’arido vero. La Fiorentina. La sua rosa perciò dovrebbe essere ritoccata pesantemente, stravolto il modello di gioco, all’arrivo di De Zerbi. Cose non impossibili forse per Commisso ma non altrettanto auspicabili per De Zerbi. Anche perché magari Roberto va alla Fiore e un Boga la Fiore non riesce a prenderglielo, così si ritrova a lavorare con Chiesa (sempre se rimane). Ma. Dovesse poi restare a Sassuolo anche Locatelli, chi glielo fa fare a De Zerbi di andare ad allenare Pulgar? Con tutto il rispetto per un giocatore forte come il cileno.quando sostiene che “Boga resterà neroverde”. E perché dovrebbe bluffare? Per creare un’asta tra le pretendenti (non c’è solo il Napoli sull’ivoriano…). Il Sassuolo, infatti, si compiace di essere diventato una “bottega cara”, e fa bene.. Qualora il Sassuolo avesse in mente di vendere (cosa che al momento, di fatto, non risulta) un Boga, o ancor peggio un Locatelli, senza assicurare al tecnico bresciano giocatori di pari livello.