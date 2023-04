È l’invidia del centravanti altrui che si fa sentire.. Un gran bel giocatore. Non a caso viene dal Villarreal, un club modello, per certi versi simile al Sassuolo. Dia, contro i neroverdi, ha segnato un gol e fatto un assist, e con la prestazione maiuscola di ieri ha raggiunto le 11 reti in campionato, più del doppio del Pina, per non parlare dei 2 gol di Defrel. Insomma,, e lo è ancor di più oggi che questa squadra è allenata da un signor allenatore come, sarebbe un ambiente ideale per lui, e lui un allenatore ideale per il Sassuolo.. Ok, dopo il gol alla Juventus e il bel secondo tempo di domenica scorsa, all’Arechi il francese è partito titolare a mo’ di premio, forse anche per ricordare a Pinamonti che male come nel primo tempo di Sassuolo-Juve non può andare. Però è una mossa estemporanea, figlia del rendimento insoddisfacente del Pina. Infatti anche quando Defrel meritava di restare titolare, dopo la fase critica di metà stagione che ha contribuito a scacciare, Gregoire è stato fatto sedere per fare spazio al ‘titolare’.Con il ritorno dall’infortunio di Toljan, il terzino acquistato dalla Dea a gennaio è sparito dal radar di Dionisi, ma francamente non si capisce il perché di una scelta tanto netta. Stava forse facendo peggio di Toljan? Non peggio ma nemmeno meglio, penserete. No no, stava proprio facendo meglio. Era da un po’ che non si vedevano cross così ben fatti. Eppure è sparito.. Ci sta che Dionisi preferisca Lopez e che Lopez voglia palleggiare con continuità. Però ci sono partite in cui potrebbe giocare tranquillamente il guineano, come quella di ieri all’Arechi. Specialmente se passi a due in mezzo per tentare la carta Bajrami trequartista (mossa del resto che ho apprezzato molto), quello è il momento di mettere Obiang.