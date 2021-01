. Ieriè entrato nella ripresa, l’ultimo quarto d’ora. Nemmeno il cambio di Defrel rimasto negli spogliatoi all’intervallo per infortunio (ennesima sfiga stagionale), De Zerbi gli ha preferito Haraslin, dopo aver messo Traorè esterno alto a sinistra nell’undici titolare. Vuol dire, questa cosa, anche perché mancava Berardi nella batteria degli attaccanti. Sì,. L’ho visto un po’ perso, nello sguardo e nel modo di stare in campo. Non c’era rabbia. Le sue giocate, i suoi movimenti erano tutti indirizzati e imbrigliati dall’ottima organizzazione difensiva della Lazio, che è squadra forte come ha ricordato giustamente De Zerbi. Però Boga si è lasciato troppo ‘giocare’ dall’avversario, troppo passivo l’atteggiamento, è stata questa l’impressione. Bastava che venisse pressato spalle alla porta lungo l’out per farlo tornare indietro arrendevole e senza spunti. A volte la conduceva fuori tristemente, incalzato dal temperamento e dai raddoppi dei laziali.è stato fuori le prime tre giornate per Covid, ha fatto panchina la quarta col Bologna, poi è partito nove volte nell’undici titolare e ha raccolto in tutto 14 presenze. Due gol e due assist, non spalmati ma concentrati in sole due giornate (contro il Verona gol e assist, contro il Genoa gol e assist). Cosa che testimonia forse. Quando si accende infatti incide due volte.Prendiamo lo scorso anno, l’anno dell’esplosione: dalla partita col Torino (18/1/20) in poi, Jeremie ha segnato sette degli undici gol complessivi. E allo stesso modo si era messo in mostra nella stagione precedente, la prima al Sassuolo, dopo un sacco di problemi fisici patiti nel girone di andata. I tre gol che aveva fatto erano arrivati solo tra marzo e maggio.Che succede a Boga? Perché De Zerbi pur considerandolo un grande talento gli riserva un minutaggio del genere? Perché non sembra più un titolare ma solo una delle tante soluzioni possibili? È forse questo ‘declassamento’ che sta soffrendo il ventiquattrenne ivoriano?Coraggio, Boga! Il Sassuolo ha bisogno di ritrovarti.