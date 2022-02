, dopo che Cabral aveva appena agguantato il pareggio al novantesimo, viola in dieci. Abbiamo assistito a minuti di recupero veramente folli, con tutto il Sassuolo riversato nella metà campo avversaria, a provare a fare ciò che aveva smesso di fare per tutto il secondo tempo: attaccare. Quand’è arrivato il gol di Defrel, ovviamente insperato,nei minuti di recupero, solo che, un attimo dopo, il Var era intervenuto per un fallo di Berardi, e quindi addio festeggiamenti. Stavolta invece è andata bene, anzi di lusso. Fa impressione che siano stati proprio Berardi e Defrel, praticamente negli stessi ruoli di assist man e finalizzatore, i protagonisti di questo déjà-vu (differenza non trascurabile, il lieto fine).: di fatto. O meglio, oggi lo è di sicuro, chiaro. Intendo in generale.. Detta così può sembrare una sfumatura da nulla. È che un potenziale titolare quando va in panchina ci va con un altro tipo di consapevolezza. Invece un cambio sa di essere un cambio. Potremmo tradurre il tutto con dei numeri, così filosofiamo meno., Defrel ha raccolto in totale 28 presenze e ha giocato(ha saltato tra infortuni vari e Covid ben 9 giornate).Defrel(per fortuna, aggiungo),Questi sono dati da contestualizzare, certo, ma sono anche fatti. Dionisi in generale ruota meno i giocatori, gli piace avere un blocco titolari più definito e stabile, cosa peraltro assolutamente legittima.. Per il mister scommetto che lo sia, il punto è ciò che percepisce il giocatore, ciò che garba al giocatore. Un domani infatti potrebbe non bastargli più, eEcco, se Dionisi lo alternasse di più con Raspadori, in una formula di turnover giustamente flessibile,Sicché difficilmente, poi, abbandonerebbe questa barca.