È inevitabile, signori. Potevamo anche far finta di niente, ma con che amari sottintesi… Tanto valeva dirlo apertamente:Il confronto si impone da solo per tutta una serie di motivi, ed è molto triste, soprattutto per i nostalgici.L’eco del poker rifilato dall’ex tecnico del Sassuolo al Chelsea di Potter, suo predecessore sulla panchina dei gabbiani, si diffonde in Italia come una conferma ulteriore (se mai ce ne fosse stato bisogno…) delle doti del talento bresciano, ma insieme porta con sé, perché arriva proprio nello stesso giorno della disfatta di Napoli (4-0). Il parallelo sembra suggerito non solo dal risultato finale e dalle prestazioni opposte fornite dalle rispettive squadre, ci si mette pure la cadenza dei gol, quasi che a ogni rete del Napoli rispondessero quelle del Brighton. A infierire idealmente,Il 30 aprile un 6 a 1, ieri un solenne 4 a 0., partite in cui aggrapparsi all’ alibi della svista del singolo (vedi Ceide sul 3 a 0 o Erlic sui primi due gol), oppure a quello della forza dell’avversario è ugualmente sbagliato.e non è più in grado di tenere testa alle big su questo piano. E, soprattutto col Sassuolo. Ci smaschera, ci mette a nudo, ci smonta i progressi apparenti, ridimensiona le vittorie di corto muso..., coperto dall’ascesa di Scamacca e Frattesi, ma con conseguente ‘distacco’ della bandierina Raspadori (che non a caso è finito nel dezerbissimo Napoli di Spalletti),, alla fissazione per il 4-3-3, con una proposta offensiva più modesta, convenzionale e prevedibile, e una solidità difensiva programmatica puntualmente sbugiardata.