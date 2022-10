Sabato è in programma Napoli-Sassuolo e, in conferenza stampa, l'allenatore degli emiliani Alessio Dionisi ha parlato così della sfida.



"Frattesi sta crescendo. Ha fatto un buon campionato l’anno scorso, non ha ricominciato da dove ha finito, vuoi per le parole di mercato, ma alla fine è rimasto con la volontà di rimanere e le prestazioni lo dimostrano. Ha detto che tra me e lui c'è amore e odio? Chiedete a lui se lo ha detto lui. Credo intendesse bastone e carota, io mi comporto con tutti allo stesso modo, non faccio solo carezze e non do solo bastonate, metaforicamente parlando”.



RIENTRI - “A Napoli torna Ferrari, il nostro capitano, è importante. Chi ha giocato comunque ha fatto bene, sono molto contento dei suoi sostituti. Può giocare, la sua assenza pesa sempre per tutti, è un leader”.



BERARDI – “Penso si stia allenando, non con la squadra però, da una settimana si allena da solo e questo già è positivo. Non so i tempi di recupero ancora, domani non sarà sicuramente della partita“.



PINAMONTI – “Mi auguro che Andrea possa continuare sulla striscia di prestazioni che sta facendo. Non giudico il giocatore sui numeri, ma sulle prestazioni e la settimana di allenamento. I gol arriveranno”.



JUVE – “Mio nome accostato alla Juve? Meglio parlare di Napoli-Sassuolo, non vorrei parlarne”.