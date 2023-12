Il debuttante in A, succeduto a Di Francesco, venne lasciato a casa dopo 14 giornate. Gli bastarono. Per Dionisi è il, il terzo anno di Sassuolo. Poi sul petto di Dionisi ci sono tante medaglie, una per ogni big match vinto. In questi anni ha battuto la Juve, il Milan, l’Inter… ricordiamoci che tra le poche vittorie stagionali ci sono proprio Inter e Juve, un controsenso grande come una casa. Per dire che non stiamo parlando del primo che vuole fare il salto in Serie A e non ci riesce.. Ma forse la pensiamo così perché abbiamo ancora negli occhi l’ascesa di De Zerbi, che ogni anno aggiungeva “senso” e “strumenti” alla rosa in una collaborazione-affiatamento con la dirigenza che a un certo punto non poteva più spingersi oltre, e per ovvie ragioni. Ecco, non riscontro più questa progettualità condivisa nelle scelte sui giocatori, non c’è più un propellente simile. È da un po’ che Dionisi sottolinea di allenare “con quello che ha”, come se la rosa messagli a disposizione da Carnevali non lo soddisfacesse, come se fosse anche quella “appena sufficiente”. Allora forse c’è qualcosa che non sta funzionando sia a livello tecnico che progettuale, forse non si è fatti l’uno per l’altro.E non è trattenuto strutturalmente dalla natura del club in cui allena, come lo era a un certo punto De Zerbi a cui il Sassuolo alla fine andava stretto. ÈMa soprattutto,. Al momento non vedo quel qualcosa di prorompente nel suo approccio. E il Sassuolo ha bisogno proprio di questo per bilanciare i limiti evidenti della piazza. Dalla tifoseria che non esiste, dai giocatori giovani che sono sempre da “animare” e “plasmare”, dalle minacce del mercato e dalle logiche di mercato perseguite dal club per la sua sopravvivenza…, mostra delle crepe a cui bisogna prestare tutti molta attenzione, pena la retrocessione. Perché se negli scontri salvezza manca personalità ai singoli giocatori in campo (come si avverte che manca, ne è un esempio lampante la sconfitta col Genoa di ieri sera), bisogna che sia il collettivo a fare la differenza. E il collettivo lo plasma l’allenatore.